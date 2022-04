Ex-BBB Linn da Quebrada curte Carnaval na Sapucaí

Rio - Linn da Quebrada não ficou de fora do Carnaval carioca e acompanhou o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em um camarote na Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira. A ex-BBB caprichou no look e usou um modelito vermelho e cheio de franjas. Quem também esteve em um camarote neste primeiro dia de desfiles foi Pedro Scooby . O surfista, no entanto, não encontrou a amiga já que os dois estavam em camarotes diferentes.