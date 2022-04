Viih Tube usa look inspirado em chocolate em camarote na Sapucaí

Rio - Viih Tube assistiu ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca em um camarote na Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira. A ex-BBB caprichou na fantasia e apareceu com um cropped inspirado em chocolate. A influenciadora digital contou que foi contratada para uma marca para fazer uma ação promocional no local, mas também pretende beijar muito. "Estou indo a trabalho, mas nos tempos livres dou um jeitinho", brincou.





Relatar erro