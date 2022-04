Carla Diaz curte camarote coladinha com o namorado, Felipe Becari

Rio - Carla Diaz curtiu o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio ao lado do namorado, Felipe Becari, em um camarote na Marquês de Sapucaí, na madrugada deste sábado. A atriz contou que está feliz com a retomada do Carnaval. "Desfilo pela Grande Rio desde meus 11 anos de idade. Voltar para o Carnaval depois da pandemia é uma sensação muito gostosa", afirmou.

Carla mostrou sua boa forma no local com um modelito bem justinho e com a parte de cima do vestido em formato de borboleta. "É por conta do câncer que eu tive, que tinha formato de borboleta. E por causa dos fãs também", declarou Carla, cujo emoji quando participou do BBB era uma borboleta.

