Casalzão! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se beijam no show do cantor em camarote

Rio - Paolla Oliveira não se aguentou e subiu ao palco para sambar durante o show de Diogo Nogueira em um camarote no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na madrugada deste sábado (23). Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Paolla Oliveira usou uma peruca laranja e roubou a cena no local. Apaixonados, Paolla e Diogo trocaram muitos beijos e carinhos no local.

