Marquinho Art Samba, sem camisa, terminou o desfile com o auxílio de uma máscara de oxigênio Reprodução/TV Globo

Publicado 23/04/2022 00:44 | Atualizado 23/04/2022 00:56

Rio - A emoção que pautou o desfile da Mangueira, em homenagem a três de seus ícones, Cartola, Delegado e Jamelão, foi tamanha que Marquinho Art'Samba, de 52 anos, intérprete da Verde e Rosa, passou mal durante a apresentação. De forma imediata, ele recebeu atendimento em cima do carro de som.

Aparentemente, o intérprete sentiu falta de ar e foi monitorado por quatro bombeiros. Marquinho se esforçou para não deixar o samba atravessar. Sem camisa, alternou o microfone com a máscara de oxigênio para recuperar o fôlego e cantar alguns trechos do samba-enredo.

Com o punho cerrado, o Acadêmicos do Salgueiro retrata as formas de resistência do povo preto brasileiro. Comandada pelo carnavalesco Alex de Souza, a agremiação do Andaraí traz, em "Resistência", a luta da população preta na preservação da própria cultura e fé por meio do orgulho da herança histórica deixada pelos antepassados.



O samba-enredo do Salgueiro é de autoria de Demá Chagas, Pedrinho da Flor, Leonardo Gallo, Zeca do Cavaco, Gladiador e Renato Galante. O Acadêmicos do Salgueiro é a terceira escola de samba a desfilar na Marquês de Sapucaí, na sexta-feira, 22 de abril.



Em 2020, o Salgueiro garantiu seu lugar no Desfile das Campeãs, na quinta posição da disputa com o "O Rei negro do picadeiro". Com o desfile assinado por Alex de Souza, o samba-enredo "O Rei negro do picadeiro" foi escrito por Marcelo Motta, Fred Camacho, Guinga do Salgueiro, Getúlio Coelho, Ricardo Neves e Francisco Aquino.