Marina Íris, vocalista do Samba Social Clube, cantou no palco do Camarote Favela - ANDERSON SÁ/ AGÊNCIA O DIA

Marina Íris, vocalista do Samba Social Clube, cantou no palco do Camarote FavelaANDERSON SÁ/ AGÊNCIA O DIA

Publicado 23/04/2022 01:03

Rio - O Camarote Favela, em parceria com O DIA, iniciou mais um dia de eventos na Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira (22). Antes da atração principal - a cantora Maria Rita - entrar no palco, o Samba Social Clube, da vocalista Marina Íris agitou o lado de dentro do camarote, enquanto as primeiras escolas passavam pela avenida.

Antes de subir ao palco, Marina, fez questão de exaltar a estrutura do evento e a alegria vista nas pessoas ao retornarem à Sapucaí depois de dois anos.

Marina Íris, vocalista do Samba Social Clube fala sobre seu terceiro dia de show no Camarote Favela.



Crédito: Igor Santos/ Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/APwY7pQa1R — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2022

"Estou no meu terceiro dia de apresentação, pudemos ver nos último dois dias o povo se reconectando com o Carnaval, voltando à Avenida, fazendo o que gosta", comentou a cantora.

Ainda na noite do primeiro dia de desfiles do Camarote Favela, uma das maiores vozes da MPB, a cantora Maria Rita irá se apresentar.