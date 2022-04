Irmã de Neymar, Rafaella Santos é musa do Salgueiro - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rafaella também destacou o carinho que recebeu da comunidade. "O incentivo que eles me deram fez toda a diferença. Eu amei essa energia", agradeceu. Rio - Aparentando muito nervosismo, Rafaella Santos encara o seu primeiro desfile pelo Acadêmicos do Salgueiro no chão da Marquês de Sapucaí. Usando uma fantasia avaliada em R$ 70 mil, a musa disse que estudou muito e teve aulas de samba com Carlinhos de Jesus, indicado pela própria escola.A figurinista, inclusive, faz parte da equipe da rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo. "Tive ensaios intensos durante todo o ano, a expectativa é sair daqui campeã. Sou novata, mas vou dar o meu melhor", prometeu a irmã de Neymar.Rafaella também destacou o carinho que recebeu da comunidade. "O incentivo que eles me deram fez toda a diferença. Eu amei essa energia", agradeceu.

O Acadêmicos do Salgueiro apresenta ao público o enredo "Resistência". Assinado pelo carnavalesco Alex de Souza, a agremiação mostrará a luta do povo preto pela preservação da cultura e do legado deixados pelos antepassados.