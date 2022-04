Thiaguinho e Carol Peixinho posam juntinhos em camarote na Sapucaí

Rio - O cantor Thiaguinho e a namorada, Carol Peixinho, chegaram juntinhos a um camarote na Marquês de Sapucaí para curtir o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca. O casal assumiu o namoro recentemente e, desde então, não se desgruda mais. Nesta sexta-feira, Fernanda Souza, ex-mulher de Thiaguinho, assumiu um relacionamento com outra mulher. O cantor Thiaguinho fez questão de comentar a postagem da ex e desejou felicidades . "Você merece ser feliz", disse o pagodeiro.