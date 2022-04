A cantora Mariah Marini - Camarote Favela - O Dia - Anderson Sá/Agência O Dia

A cantora Mariah Marini - Camarote Favela - O Dia Anderson Sá/Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 01:23

Rio - Nesta sexta-feira (22) de desfiles na Marquês de Sapucaí, o Camarote Favela vem com grandes atrações para festejar o Maior Espetáculo da Terra. Depois da apresentação do Samba Social Clube foi a vez de Mariah Marini esbanjar talento.

A cantora de apenas 22 anos falou da emoção de ter se apresentado em um camarote badalado da Marquês de Sapucaí em pleno Carnaval do Rio de Janeiro.

"Esse camarote está com a energia lá em cima, eu estou muito empolgada com isso tudo que estou vivendo. Estive aqui na quarta-feira, mas agora a energia está lá em cima com o Grupo Especial", disse a jovem cantora ao DIA.

Além disso, a jovem intérprete também comentou sobre o fato de ter cantado ao lado de Maria Rita e do Samba Social Clube.

"Pra mim é uma honra ter cantado no mesmo palco que essas feras. A Maria Rita é uma referência na música e o que ela canta pra mim transcende uma boa música. Isso que é o verdadeiro poder de conectar as pessoas através de uma canção. Depois de tudo o que vivemos, poder estar aqui de novo é uma honra muito grande pra mim", completou.

Neste sábado (23), Xande de Pilares e Samba Social Clube fecham o último dos dois dias de desfiles do Grupo Especial.