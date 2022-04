Luis Lobianco se emocionou ao falar sobre Paulo Gustavo, homenageado pela São Clemente - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Rio - Vindo em um carro que representa um teatro, o amigo de Paulo Gustavo, o ator Luis Lobianco, se emocionou ao falar sobre a homenagem feita pela São Clemente, quarta escola a desfilar na primeira noite do Grupo Especial. Lobianco, que dividiu os palcos e os sets de gravação com o humorista, lembra da alegria ao ser convidado para participar do desfile.



"Como eu sei que o Paulo é muito amado por muita gente. Quando eu vi que ia ser o enredo da escola, fiquei muito feliz, mas eu também fiquei queto porque era tanta gente querendo participar. Fiquei na minha esperando a família organizar como é que ia ser e ainda bem que eles lembraram de mim. Acho que esse é um dos momentos mais felizes da minha vida. É muito importante para o Brasil todo que haja essa homenagem. Uma festa toda feita pensando nele. Não tem como ser mais lindo".

Rodrigo Pandolfo, o Juliano de 'Minha Mãe é Uma Peça', também comentou a expectativa para o desfile. "Hoje foi nervosismo o dia todo. Tentamos ficar próximos para aliviar a tensão e curtir o momento. Nós arrumamos todos juntos", contou o ator.

A São Clemente promete fazer o céu — e os amantes do Carnaval — sorrir durante o desfile da agremiação da Zona Sul. Com o enredo "Minha Vida é uma Peça", a agremiação da Zona Sul vai prestar uma emocionante homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021 vítima da covid-19.

De autoria de Arlindinho Cruz, Braguinha, Caio Tinguinha, Cláudio Filé, Colaço, Danilo Gustavinho, Igor Leal, James Bernardes, Kaike Vinicius, Marcus Lopes, 'Minha Vida é uma Peça' é interpretado por Leozinho Nunes e Maninho.

No último Carnaval, a agremiação, comandada pelo carnavalesco Jorge Silva, ficou em 10º na busca pelo primeiro título do Grupo Especial. A São Clemente entrou na Marquês de Sapucaí com o enredo "O Conto do Vigário", de autoria de Marcelo Adnet, André Carvalho, Pedro Machado, Gustavo Albuquerque, Camilo Jorge, Luiz Carlos França, Gabriel Machado e Raphael Candela.