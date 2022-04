Letícia Guimarães, musa da São Clemente - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 01:49

Rio - Musa da São Clemente, Letícia Guimarães fala sobre a emoção de desfilar e homenagear Paulo Gustavo. Neste Carnaval, sob o comando do carnavalesco Tiago Martins, a agremiação da Zona Sol irá mostrar o legado do humorista que morreu vítima da covid-19.

"Tudo é sobre ele. É certo que vamos sentir a presença dele aqui conosco", comentou a musa.



Na concentração para o desfile, a beldade também falou da dificuldade da preparação pausada em dois anos por conta da pandemia. "Foi um pouco sacrificante pra gente fazer a preparação, perdemos o costume de desfilar nesses dois anos. Mas com o tempo nos fomos recuperando e hoje é 100%", disse.

Na Avenida, Letícia Guimarães irá desfilar na frente do abre-alas da São Clemente. A São Clemente será a quarta agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí no primeiro dia do grupo Especial. A previsão era de que a escola entrasse entre 1h e 1h30.