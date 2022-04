Ju Amaral fez questão de aplaudir cada ala da São Clemente que entrava na Sapucaí - Thalita Queiroz / O DIA

Publicado 23/04/2022 03:00

"Eu estou muito nervosa, que emoção é essa? Está tudo lindo, que orgulho", disse. "Desculpe, estou sem palavras para tudo isso", completou. Rio - A irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral, fez questão de aplaudir cada ala da São Clemente que entrava na Sapucaí durante a madrugada deste sábado. Com os olhos cheio d’água e enredo na ponta da língua, ela se preparava para subir no último carro da escola em que é destaque."Eu estou muito nervosa, que emoção é essa? Está tudo lindo, que orgulho", disse. "Desculpe, estou sem palavras para tudo isso", completou.

Com o enredo "Minha Vida é uma Peça", a agremiação da Zona Sul foi a quarta agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí no primeiro dia do Grupo Especial.

Paulo Gustavo marcou a história da dramaturgia e da comédia brasileira com a inesquecível Dona Hermínia. Inspirada na mãe do humorista, a dona Déa Lúcia, a emblemática niteroiense pode representar muitas mães brasileiras.