Com look comportado, ex-BBB Lumena desfila pela Tom Maior em São Paulo

Rio - A ex-BBB Lumena Aleluia fez sua estreia no Carnaval de São Paulo na madrugada deste sábado. A participante do "BBB 21" desfilou como musa da Tom Maior no Sambódromo do Anhembi. Em entrevistas antes do desfile, Lumena afirmou que seu look seria comportado e que ela não iria mostrar muito na Avenida. A ex-BBB defende que as mulheres repensem a forma como se colocam nos desfiles das escolas de samba.

