Juliana Paes e Carla Diaz se reencontram em camarote

Rio - Bibi Perigosa e Carine, ou melhor, Juliana Paes e Carla Diaz se reencontraram em um camarote na Marquês de Sapucaí, na madrugada deste sábado. Para quem não se lembra, as duas atrizes interpretaram respectivamente as personagens Bibi Perigosa e Carine na novela "A Força do Querer", de Glória Perez.

Na trama, elas viviam em pé de guerra e disputavam o amor de Rubinho (Emílio Dantas). Mas a briga ficou só na novela mesmo. No camarote, as duas atrizes colocaram o papo em dia e se divertiram posando para fotos juntinhas.

