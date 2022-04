Viradouro foi a quinta escola a desfilar no primeiro dia do Especial - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 04:33 | Atualizado 23/04/2022 04:58

Rio - Atual campeã do carnaval, a Unidos do Viradouro foi a quinta escola a desfilar na Sapucaí, na madrugada deste sábado. Esbanjando luxo e beleza, a agremiação de Niterói arrebatou a Avenida e foi saudada com gritos de 'É campeã'.

Com o enredo 'Não Há Tristeza que Possa Suportar Tanta Alegria', a Vermelho e Branco mergulhou na história para recordar o Carnaval de 1919, o primeiro após a Gripe Espanhola.Com alegorias imponentes e ricas em detalhes, a escola dos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira traçou um paralelo com a pandemia de covid-19, reforçando a importância da ciência e da vacina. A homenagem se materializou ainda mais através dos diretores de Harmonia, que estavam fantasiados de médicos. O uso de maquiagem na maioria das alas foi um grande acerto.A comissão de frente, comandada por Alex Neoral, um dos maiores nomes da dança contemporânea do Brasil, foi outro ponto alto da noite. A encenação mostrou a "visita da morte" na época da Gripe Espanhola e o choque com a alegria do Carnaval de 1919, com direito a um Rei Momo recebendo a Chave da cidade que chegou "voando" através de um drone.A bateria de mestre Ciça e da rainha (estreante) Erika Januza usou e abusou de paradinhas para sacudir a multidão. Na mais ousada delas, enquanto os ritmistas de abaixaram, um grupo aparecia em cima de pequenas estruturas tocando pratos. O resultado deu ainda mais brilho ao espetáculo.O intérprete Zé Paulo foi outro show à parte, sustentando com maestria o belo samba-enredo, que foi cantado a plenos pulmões pelos componentes e pelo público. Os versos "Carnaval, te amo, na vida és tudo pra mim" definitivamente caíram no gosto dos integrantes e da plateia.Considerada uma das favoritas antes mesmo do desfile, a Viradouro confirmou as expectativas, mostrando que brigará forte pelo bicampeonato.