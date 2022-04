Beija-Flor é a última escola a desfilar na Marquês de Sapucaí - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 04:39

Rio - O cansaço não impediu o público de vibrar e cantar com a bateria da Beija-Flor, última escola a entrar na Avenida no primeiro dia desfiles do grupo Especial, na fim da madrugada deste sábado. Antes do samba-enredo começar a ser cantado por Neguinho da Beija-Flor, o público também gritou, dessa vez mais tímido, "é campeão".

Público vibra com bateria da Beija-Flor. #ODia



Crédito: Lucas Cardoso / Agência O Dia pic.twitter.com/DKKXK4qJLo — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2022

A agremiação de Nilópolis é comandada pelo carnavalesco Alexandre Louzada. A agremiação de Nilópolis vai apresentar o enredo"Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor" e promete levar um "levante quilombista" à Marquês de Sapucaí.