Recém-separada, Bianca Andrade curte desfiles das escolas de samba na Sapucaí

Rio - A influenciadora digital Bianca Andrade é musa de um camarote da Marquês de Sapucaí e assistiu aos desfiles das escolas de samba no local, na madrugada deste sábado. A ex-BBB, que é conhecida como Boca Rosa, caprichou no look e escolheu um modelito todo rosa, fazendo jus ao seu apelido.

Bianca Andrade anunciou nesta sexta-feira o fim de seu casamento com o influenciador digital Fred, com quem tem um filho, Cris, de apenas 9 meses de vida. "Essa decisão foi de ambas as partes e de forma carinhosa e amigável. Mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando. O nosso amor me deu o melhor presente da minha vida, nosso filho, Cris", disse na ocasião.

