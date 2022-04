Caio Castro e Daiane de Paula - reprodução do instagram

Caio Castro e Daiane de Paulareprodução do instagram

Publicado 23/04/2022 13:00

Rio - Daiane de Paula publicou um clique romântico com o namorado, o ator Caio Castro, no Instagram Stories, neste sábado (23). A repórter acompanhou o namorado em um treino, no autódromo de São Paulo, e publicou um vídeo dele saindo com seu carro personalizado. Na legenda, ela colocou um emoji de um trevo de quatro folhas, desejando boa sorte ao amado.

fotogaleria