Morre o diretor e fotográfo Rafael Kent, conhecido por trabalhar com grandes artistas nacionaisReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2022 16:30

Rio - Grandes nomes da música brasileira lamentaram o falecimento do diretor de cena Rafael Kent, neste sábado (23). A notícia do fotográfo foi divulgada pelo estúdio CAVE, do qual Kent era sócio, ainda sem informações sobre a causa da morte. O cineasta e DJ era conhecido por já ter trabalhado em videoclipes de artistas como Tiago Iorc, Maria Gadú e Seu Jorge.

"É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de Rafael Kent, sócio e diretor de cena da CAVE. Agradecemos o carinho e as orações de todos. Em breve dividiremos mais informações com todos", disse o comunicado publicado no Instagram oficial do estúdio.

Emicida, Tico Santa Cruz e Marcelo D2 foram alguns dos artistas que usaram as redes sociais para se despedir do cineasta. "Perda imensa, malandro genial. E um cara divertido e da hora de trabalhar demais! Coração apertado aqui. Meus sentimentos a familia nesse momento. Obrigado por nos ajudar a contar histórias maravilhosas mano!", escreveu o cantor de "AmarElo", em seu Twitter.

"Te amo meu irmão…. Vai em paz! Ficamos aqui com toda sua fome de viver", declarou Marcelo D2 na postagem feita pela equipe do estúdio CAVE. "Que notícia triste! Difícil acreditar. Descanse em paz e obrigado por tudo!", acrescentou Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, também nos comentários da publicação.

