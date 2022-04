Giovanna Lancellotti se declara para Gabriel David após estrear na Sapucaí com a Beija-Flor - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti se declara para Gabriel David após estrear na Sapucaí com a Beija-FlorReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2022 21:45

Rio - Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para comentar sua estreia na Marquês de Sapucaí. Frequentadora do Sambódromo, a atriz cruzou a Avenida pela primeira vez junto com a Beija-Flor de Nilópolis, de mãos dadas com o namorado, Gabriel David. Em postagem no Instagram, a artista fez questão de elogiar o esforço do amado, que é filho do presidente de honra da agremiação, Anísio Abraão David, e conselheiro da escola de samba.

fotogaleria

"Preciso dar ênfase ao trabalho do Gabriel, (que eu também acompanho de perto) e o quão perseverante e genial ele é! Amar alguém é muito bom, mas amar alguém que você admira muito é melhor ainda! Estarei ao seu lado pra sempre, meu amor. O samba tá no seu pé, na sua mente e no seu coração. E o que você faz por ele, não tem preço. Parabéns!", escreveu Giovanna.

Sobre o desfile, a atriz declarou: "Ontem foi um turbilhão de emoções e sensações novas pra mim! Beija-Flor, que espetáculo lindo vocês apresentaram! Tive o prazer e a oportunidade de presenciar de perto parte desse processo, nos ensaios e barracão, e me sinto muito honrada em participar desse movimento".

"Como é lindo ver essas pessoas tão fiéis, calorosas e que tem realmente o coração azul e branco pulsando no peito. Agradeço muito pela receptividade e amor que tiveram comigo. E espero seguir acompanhando isso de perto sempre! Obrigada!", completou.

A agremiação pisou forte na Avenida na madrugada deste sábado e emocionou o público com o enredo “Empretecer o pensamento é ouvir da voz da Beija-Flor”, de Alexandre Louzada. Com a ex-BBB Natália Deodato entre as musas, a escola homenageou intelectuais negros em alegorias de tirar o folêgo.

Confira: