Maria é furtada na chegada à Sapucaíreprodução do instagram

Publicado 24/04/2022 08:11 | Atualizado 24/04/2022 08:16

Rio - Maria passou por um grande susto em sua chegada à Marquês de Sapucaí, na madrugada deste domingo. A ex-BBB teve sua carteira e seu celular furtados enquanto atendia os fãs nas intermediações do local. A atriz, que foi expulsa do reality global por ter agredido Natália Deodato, falou sobre a situação durante um bate-papo com seus admiradores.

"Acabaram de me furtar. Pegaram meu celular e minha carteira, afirmou a artista, em um vídeo publicado no perfil Celebs, do Instagram. Após a notícia se espalhar, Maria usou sua rede social para tranquilizar os fãs. "Posso nem ser furtada em paz que vira notícia, gente, que saco. Tá tudo bem, galera. Foi só um susto enquanto a galera tirava foto comigo", explicou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CELEBS (@celebsdorio)