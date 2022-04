Carol Macedo curte lua de mel em Dubai - reprodução do instagram

Carol Macedo curte lua de mel em Dubaireprodução do instagram

Publicado 24/04/2022 12:06

Rio - Carol Macedo compartilhou alguns momentos de sua lua de mel com o marido, Rafael Eboli, através do Instagram, neste domingo. Em Dubai, o casal visitou Dubai Miracle Garden, famoso jardim com esculturas florais gigantes. "A própria Isabela Madrigal em Dubai", escreveu a atriz na legenda, se referindo a uma personagem da Disney.

fotogaleria

Carol Macedo se casou no início deste mês com Rafael Eboli, diretor de marketing de uma gravadora, no interior de São Paulo. O casal, que está junto desde 2017, programou o casamento para novembro do ano passado, mas a cerimônia foi adiada devido à pandemia de covid-19.