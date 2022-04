Eduarda Porto e Fernanda Souza - Reprodução Internet

Publicado 23/04/2022 21:51

Rio - A atriz Fernanda Souza assumiu seu namoro com Eduarda Porto nesta sexta-feira e surpreendeu os internautas. No entanto, alguns amigos do casal já sabiam do relacionamento. Em postagens antigas no Instagram, Fernanda havia revelado que Eduarda é sua amiga de infância.

"Sabe aquela amizade que você cresce junto? Aprende, erra, respeita, aceita, não cobra e ama sem limites? Ela faz parte do meu seleto grupo de amigos assim", escreveu a atriz sobre a namorada em novembro de 2015.

Já em outra postagem, de outubro de 2016, a atriz comemorou os 30 anos de Eduarda e fez vários elogios. "Pensei tanto no que escrever para você... Mas aí olhando essa foto dá para ver que nem precisa dizer: nosso olhar diz tudo! Te amo como amo poucas pessoas no planeta! Te amo com um amor que senti poucas vezes. Seu coração é casa para o meu coração", escreveu na ocasião.