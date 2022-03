Maria Andrade e a irmã, Gabriela - Reprodução/Instagram

Publicado 10/03/2022 12:24

Rio - Gabriela Andrade fez um desabafo sobre sua relação com a irmã Maria, através do Instagram Stories, na noite desta quarta-feira. Após ser questionada por alguns internautas, a maquiadora contou que procurou a ex-BBB, que foi expulsa do reality global, mas não teve respostas.