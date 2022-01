Maria Andrade e a irmã, Gabriela - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2022 21:19

Rio - Após o anúncio de Maria Andrade como nova integrante do 'Big Brother Brasil 22', a irmã da atriz, Gabriela Andrade, revelou no Instagram que não sabia de sua entrada no reality show. A jovem desabafou nas redes sociais sobre a participação da irmã no programa.

Te amo mesmo você sendo uma canceriana impossível de lidar. Brilha muito", escreveu. "Nesse exato momento eu botei a cara nos stories surtando tentando entender como que você foi parar no BBB. Eu não sabia disso. Eu não sei de nada. Brigamos a alguns meses, brigamos desde a infância com a mesma intensidade do nosso amor de irmã. Ano passado nessa mesma época você botou a cara na internet pra me defender, e eu estou aqui botando a cara pra dizer que te amo e o quanto vou torcer por você.Te amo mesmo você sendo uma canceriana impossível de lidar. Brilha muito", escreveu.

A irmã da atriz ainda comentou os xingamentos que recebeu nas redes sociais após seu pronunciamento sobre a entrada de Maria no programa. Os comentários sobre mim estão sendo extremamente horríveis nas páginas de fofoca, e sinceramente não estou nem aí. A internet não conhece a gente. A internet não conhece a Vitória Nascimento, a Gabriela Nascimento. Enfim, te amo. E pra quem tá me xingando, meus sinceros vão pro c*r*lho", completou.

