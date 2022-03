Ryan Cooler é detido por engano em banco dos Estados Unidos - Reprodução/FOX5Atlanta

Publicado 10/03/2022 10:20

Rio - Diretor da franquia 'Pantera Negra', Ryan Coogler foi detido por engano após ser confundido com um assaltante de banco, em janeiro deste ano, em Atlanta, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu quando ele tentou fazer um saque de sua própria conta bancária. O caso foi divulgado pelos sites 'Variety' e 'TMZ', nesta quarta-feira.

Na ocasião, Coogler usava máscara contra a Covid, óculos escuros e uma touca. Ele foi até o balcão do Bank of America e entregou ao caixa um recibo de retirada, com um bilhete no verso, que dizia: "Gostaria de retirar $ 12.000 em dinheiro da minha conta corrente. Por favor, faça a contagem de dinheiro em outro lugar. Eu gostaria de ser discreto”. A funcionária, do local, no entanto, desconfiou da atitude do diretor e acreditou ser uma tentativa de roubo. Sendo assim, ela emitiu um alerta para a conta bancária do cienasta e informou ao chefe sobre o caso. Juntos, eles chamaram a polícia.

Pouco tempo depois, quatro policiais chegaram ao local detiveram dois colegas de Ryan, que o esperavam do lado de fora do banco em um carro com o motor ligado. Já Ryan foi algemado e retirado do banco por dois dos policiais. Depois de verificarem a identidade de Coogler e sua conta, o diretor foi liberado.

Ao site TMZ, Ryan Coogler falou sobre o caso. "Essa situação nunca deveria ter acontecido. No entanto, o Bank of America trabalhou comigo e me deixou satisfeito com a solução, então nós seguimos em frente", afirmou Coogler.

Através de um comunicado, o Bank of America lamentou a situação. “Lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido. Isso nunca deveria ter acontecido e pedimos desculpas ao Sr. Coogler”.