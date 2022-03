A ex-BBB Paula Amorim está grávida de seu primeiro filho com Breno Simões - Reprodução/Instagram

Publicado 09/03/2022 17:39

Rio - Paula Amorim arrancou suspiros dos seguidores, nesta quarta-feira (9), ao celebrar a chegada do sexto mês de sua primeira gravidez. A campeã de "No Limite" e ex-BBB usou o Instagram para compartilhar um clique em que exibe a barriguinha de seu filho com Breno Simões.

"Bom dia com essa sementinha de amor que está completando 24 semanas hoje! Já estamos entrando no sexto mês, passou rápido né?!", escreveu a influenciadora de 33 anos na legenda da publicação. "Barriguinha mais lindinha. Que venha o 6° mês", declarou Breno nos comentários da postagem da amada.

Fãs e amigos também se derreteram pelo clique e elogiaram a gestante: "A gravidinha mais linda", afirmou uma seguidora. "Sexto mês! Parece que foi ontem que vocês anunciaram que iriam ser pais!! O tempo voa", comentou outra internauta. "Ah, que fofura", completou uma terceira.

Noivos desde o ano passado, Paula e Breno esperam o primeiro filho do casal, que se chamará Theo. O romance entre os dois começou dentro do "BBB 18" e os ex-participantes decidiram continuar o relacionamento após o reality.

