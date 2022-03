Daniela Cicarelli - Reprodução Internet

Publicado 09/03/2022 16:33 | Atualizado 09/03/2022 16:52

Rio - Daniela Cicarelli decidiu bater um papo com os seguidores na noite da última terça-feira (8). Na ocasião, a apresentadora relembrou o acidente que sofreu de bike há dois anos. A artista revelou que ficou durante quatro dias na semi UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e que por isso optou por mudar seus hábitos para continuar praticando esportes.

"Faz dois anos que tive um acidente de bike. Fiquei quatro dias na semi UTI. Muitas pessoas me perguntas, 'logo depois do acidente, você voltou a pedalar?'. Voltei com muito medo. Hoje em dia tenho mais medo do que eu tinha antes", começou.

"Sou muito cuidadosa no pedal porque o ciclismo é um esporte muito perigoso, apesar de prazeroso. Tem que tomar cuidado olhar o outro, buraco no chão, prestar atenção em eventuais falhas mecânicas, no cachorro, na capivara…Enfim, atenção muito ligada", finalizou Daniela.