Romário deixa academia na Zona Oeste do Rio a bordo de carrão luxuoso; veja as fotos!

Rio - Romário, de 56 anos, tá podendo! O ex-jogador chamou a atenção ao deixar uma uma academia da Barra da Tijuca, na Zone Oeste do Rio, nesta quarta-feira. É que ele tirou onda ao entrar em sua Ferrari F430, que custa cerca de R$ 570 mil. O look do craque, inclusive, combinava com a cor do veículo.

Recentemente, Romário assumiu o relacionamento com a influenciadora Marcelle Ceolin, de 31 anos. O pedido de namoro foi feito durante um jantar "nas alturas", na Lagoa, Zona Sul do Rio. "Teve pedido de namoro surpresa e eu disse sim. Que a felicidade vire rotina e a gente se surpreenda sempre com as coisas boas da vida", escreveu Marcelle em sua rede social.

