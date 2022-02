Romário assume relação com a influenciadora Marcelle Ceolin - Reprodução/Instagram

Romário assume relação com a influenciadora Marcelle CeolinReprodução/Instagram

Publicado 11/02/2022 12:27 | Atualizado 11/02/2022 13:06

Rio - Romário está feliz da vida! Isso porque o ex-jogador de 56 anos está namorando a influenciadora Marcelle Ceolin, de 31. Ele pediu a amada em namoro na noite desta quinta-feira em um jantar romântico, mas o romance entre eles já estaria durando há algumas semanas.

Os dois postaram fotos e vídeos nas redes sociais durante jantar em restaurante "nas alturas", na Lagoa, Zona Sul do Rio. Marcelle ainda falou publicamente sobre o pedido de namoro. "Teve pedido de namoro surpresa e eu disse sim. Que a felicidade vire rotina e a gente se surpreenda sempre com as coisas boas da vida", escreveu ela.

Marcelle é dona de uma marca de óculos, jornalista e pós-graduada em Moda. Tem cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais.