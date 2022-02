Tainá Müller - reprodução do instagram

Tainá Müller reprodução do instagram

Publicado 11/02/2022 21:37

Rio - Tainá Müller, de 39 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar uma foto seminua no Instagram, nesta sexta-feira. A atriz posou para as lentes do fotógrafo Jorge Bispo só de calcinha tomando banho de chuveiro.

fotogaleria

"É sexta-feira que fala? Do baú do Jorge Bispo", escreveu ela na legenda. Não demorou muito para os internautas se manifestarem. "Linda até debaixo d'água", disse um. "Mulher, pelo amor de Deus, avisa", brincou outro. "Muito fotogênica, fala sério", destacou um terceiro.

Tainá é a estrela da série "Bom Dia, Verônica", da Netflix. Nos episódios da segunda temporada, sem previsão de lançamento, ela contracenará com Reynaldo Gianecchini, que interpretará um vilão.