É o amor! Carla Diaz e o namorado trocam carinhos em shopping da Zona Oeste do Rio

Rio - Carla Diaz e o namorado, o vereador Felipe Becari, foram flagrados nesta sexta-feira dando uma voltinha em um shopping da Zona Oeste do Rio. No local, os dois trocaram vários carinhos e beijinhos. Ao notarem a presença do paparazzo, eles posaram para algumas fotos. O casal assumiu o relacionamento através das redes sociais na virada do ano, durante uma viagem romântica ao Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul.

