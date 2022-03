Garra de água usada por Brunna no ’BBB 2’ - Reprodução/Instagram

Garra de água usada por Brunna no ’BBB 2’Reprodução/Instagram

Publicado 09/03/2022 16:19

Rio - Ex-participante do "Big Brother Brasil 22", Brunna Gonçalves aproveitou o dia de treino para mostrar aos seguidores uma recordação do reality show. A dançarina exibiu uma garrafa de água e ainda explicou a razão do objeto conter um adesivo de identificação com os dizeres "álcool em gel".

fotogaleria "Todo mundo me pergunta se eu colocava álcool em gel aqui dentro. Não, gente. É que a gente não podia escrever lá na casa. Nem inicial, nem nada. Então, cada garrafinha tinha um adesivo. A minha era a álcool em gel, mas também tinha a pão de forma, a rapadura...", contou.

Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do programa. A esposa de Ludmilla não resistiu ao seu primeiro paredão, formado ainda por Gustavo e Paulo André, e recebeu 76,18% dos votos do público para sair do programa.