Agatha Moreira - reprodução do instagram

Agatha Moreirareprodução do instagram

Publicado 09/03/2022 15:32

Rio - Agatha Moreira, de 30 anos, abriu o coração e falou sobre maternidade em entrevista ao site 'Garotas Estúpidas'. A atriz, que é namorada de Rodrigo Simas, confessou que, com o passar do tempo, o desejo de ser mãe tem diminuído, já que teria que abdicar de muitas coisas para isso acontecer.

fotogaleria

“Já me pressionaram muito. ’30 anos e não vai ser mãe? Não vai casar? E ai, quer engravidar’. O tempo inteiro essas perguntas surgem, desde que nós nos entendemos como mulheres. Por isso, eu sempre acreditei que eu queria ser mãe. Perto dos 30? É claro, óbvio que eu vou ser mãe. E aí, aos poucos você percebe que será que isso é um desejo meu ou um desejo que colocaram na minha cabeça, sabe? Porque, de verdade, a cada dia que passa, eu vejo o tamanho dessa responsabilidade, a quantidade de coisas que teria que abrir mão para isso acontecer. E, nesse momento, eu não tenho essa vontade. Cada dia que passa, eu tenho menos vontade", disse Agatha.

Em seguida, ela refletiu: "Então, estou tentando entender: se essa vontade de ser mãe está mesmo desaparecendo ou se sou eu que estou questionando demais o que a sociedade colocou na minha cabeça. Estou tentando encontrar esse lugar: e ai, Agatha, o que você quer? Porque a gente não chega nem a se questionar. A gente já tem a certeza de que tem que fazer isso ou aquilo. Mas, ninguém tem que nada. Você deveria, poderia, seria bom se… Mas ter que fazer algo? Não. Ninguém tem que nada.”

À publicação, a atriz ainda revelou que tem se priorizado mais. “Fiz 30 anos e resolvi mudar muitas coisas, inclusive raspar o cabelo. É um momento que estou olhando mais para mim. Estou me priorizando. Priorizando os meus desejos, os meus sentimentos, meu corpo, minha mente, meus planos pro futuro. Eu estou feliz de entender que está tudo certo. Tudo o que pensei que não fosse fazer aos 30, estou fazendo. Estou me sentindo bonita, bem comigo mesmo, leve, realizada. Estou amando essa fase, que é poder viver a minha vida do jeito que eu gostaria e com a maturidade que eu tenho hoje”.