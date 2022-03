Lexa - reprodução do instagram

Publicado 09/03/2022 14:05

Rio - Lexa arrancou suspiros dos internautas ao publicar um clique de biquíni no Instagram, nesta quarta-feira. Com um modelo fio-dental, a funkeira exibiu o bumbum na nuca durante um passeio de barco com os amigos em Angra dos Reis, na Costa Verde. "Um dia delícia com os meus sóis", escreveu ela.

Amigos e fãs de Lexa se derreteram por ela através dos comentários. "Não é só o dia que está delícia, hein, gata?", disse Gabi Luthai. "O dia e você, ném amiga. Senhor amado! Jogou o pincel fora depois dessa", destacou Gabi Lopes. "Você rouba a beleza de qualquer lugar", opinou um fã. "Perfeita", frisou outro.