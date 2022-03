Valesca Popozuda chegando para a Farofa da Gkay, em Fortaleza/CE - Ag.news

Publicado 09/03/2022 14:35 | Atualizado 09/03/2022 14:35

Rio - Valesca Popozuda concedeu uma entrevista ao "PodDelas", apresentado por Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, nessa terça-feira (9). Na ocasião, a cantora revelou que sente vontade de participar do 'Big Brother Brasil', programa da TV Globo.

"Não, nunca rolou não. Mas, é porque dizem que ele não chama quem já participou da Fazenda. E aí eu já participei da Fazenda, e já participei da Ilha, também da Record. A esperança é a última que morre, vai que um dia...", começou.

"Eu acho que ele nem me segue, o Boninho. Porque eu já mandei mensagem para ele, pedindo no direct e ele nunca me respondeu. Tipo assim, cagou para mim", completou Valesca.