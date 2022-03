Bárbara Coelho, do 'Esporte Espetacular', se refresca no mar

Rio - Bárbara Coelho esteve nas areias da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira. Em dia de sol forte, a apresentadora do 'Esporte Espetacular', da TV Globo, deu um mergulho no mar. De biquíni branco, ela mostrou sua beleza e boa forma no local.

