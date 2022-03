Rosiane Pinheiro fala sobre abusos e estupro - Reprodução Internet

Publicado 10/03/2022 12:17 | Atualizado 10/03/2022 12:31

Rio - Ex-dançarina do grupo Gang do Samba, Rosiane Pinheiro, de 47 anos, fez um longo relato no Twitter sobre os abusos sexuais e psicológicos que sofreu na infância. De acordo com Rosiane, os abusadores eram os filhos de sua madrasta. Ela também revelou que, mais tarde, aos 18 anos, foi dopada e estuprada por um homem.

"Minha vida nunca foi fácil, muito pelo contrário, já tive que lutar muito em toda minha trajetória! Já trabalhei como manicure, vendedora, recepcionista, vendi revistas, etc. para tentar me manter e ter minha independência", inciou.

"Já fui abusada sexualmente diversas vezes na minha infância e muitas dessas vezes por pessoas de dentro de casa, que eram filhos da minha madrasta, e a vida toda ninguém nunca soube disso! Ao completar 18 novamente outro abuso em que o homem me deu um Boa Noite, Cinderela", continuou.

"Eu estava desacordada, ele tirou minha virgindade e após fiquei desacordada por mais de um dia. Ainda assim ele saiu falando para todo mundo que tinha tirado a minha virgindade, porém não contou a parte que ele tinha me dopado pra isso acontecer", completou.

Fama

Rosiane ficou conhecida após participar do concurso para escolher a Morena do Tchan. Ela ficou em segundo lugar, perdendo para Scheila Carvalho, e acabou entrando para o grupo Gang do Samba. Apesar de ter ganhado muito dinheiro, ela afirmou que não sabia administrar a carreira e, por isso, muitas vezes cobrou menos que o esperado para realizar alguns trabalhos. Ela também revelou que seu ensaio para a "Playboy" só rendeu a ela 30% do que foi combinado.

"As pessoas até hoje pensam que minha vida foi e é fácil e que eu sou MILIONÁRIA. Muitas pessoas perguntam 'Rosiane, como você não é rica se você fez Playboy e ganhou tanto dinheiro?'. Eu respondo 'sim, ganhei dinheiro porém não tanto quanto as pessoas imaginam pois eu não tinha noção'".

A ex-dançarina também contou que não conseguiu o mesmo destaque que outras dançarinas de grupos de axé. "Dizem também: 'porque você sumiu?' Não está igual às outras dançarinas da sua época? Eu nunca tive as mesmas oportunidades que elas, não sei se por ser preta, não sei porque, mas eu nunca tive as mesmas oportunidades! Eu me questionava o porque também, mas Deus sabe de tudo", escreveu.