Maria e a irmã, Gabriela Andrade - Reprodução Internet

Maria e a irmã, Gabriela AndradeReprodução Internet

Publicado 25/04/2022 11:32 | Atualizado 25/04/2022 11:32

Rio - A ex-BBB Maria usou as redes sociais para falar sobre as polêmicas envolvendo seus familiares. Recentemente, Gabriela Andrade, irmã da cantora, afirmou que ela trocou de chip de celular para evitar contato com os parentes . O pai de Maria também disse que não fala com ela desde que ela saiu do "BBB 22".