Marília Gabriela publica foto antiga com Reynaldo Gianecchini e relembra o carnaval que passou com o atorReprodução / Instagram

Publicado 25/04/2022 13:07

Rio - Marília Gabriela utilizou as redes sociais para se despedir do feriado de Carnaval, nesta segunda-feira (25). A jornalista publicou uma foto antiga ao lado do seu ex-marido, Reynaldo Gianecchini, em que pode-se perceber a presença dos dois em um dos camarotes da Sapucaí, na época em que ainda eram casados.

"Bye bye, Carnaval. Agora é esperar pelas campeãs. Não, não assisti aos desfiles… mas li tudo sobre! Sempre no dia seguinte. Hoje, vejam só, encontrei essa foto cheia de alegria e amor, feita no camarote em 2006, quando a gente ainda 'era feliz e sabia', como sempre diz o meu querido Giane. Daí, resolvi mostrá-la a vocês. Acho bem bonita e de bom astral. Bem, agora é esperar pelo que nos reserva a segunda-feira, prontinha para chegar sem skindô, confete e serpentina", escreveu em seu Instagram.

Mesmo depois do fim do casamento, Marília e Gianecchini mantiveram uma grande amizade. Em entrevista concedida para o canal "Hora da Naná", no final de 2021, o ator relembrou seu antigo casamento com muito carinho.

"Eu fui super casado, adorei estar casado, casei por quase nove anos e era um 'casamentão', tudo pensando a dois, dividido, muito bem falado, muito amado. Eu considero uma relação linda que eu tive", disse Gianecchini.