MC Loma escreveu carta para a filha Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2022 14:52

Rio - O chá revelação do bebê que MC Loma espera aconteceu neste fim de semana e após descobrir que está grávida de uma menina, a funkeira compartilhou no Instagram uma carta aberta para a pequena falando sobre a expectativa para sua chegada. A artista está no quarto mês de gestação.

"Querida Melanie, quem tá falando aqui é sua mamãe saiba que você foi desejada desde do primeiro momento em que eu soube que você estava dentro de mim, tanto por mim, quanto pelas pessoas que estão rodeando a gente, me desculpa por fazer você sentir tanto medo e insegurança, saiba que isso veio pra mostrar o tamanho do meu amor por você, eu conto as horas e os dias para você estar aqui comigo, você veio no momento em que mais precisava, eu pedi pra Deus enviar o anjo mais puro e lindo que ele tinha e ele acertou em cheio, saiba que a sua mamãe aqui vai lhe proteger com unhas e dentes, sem falar também que você tem uns titios e uns vovôs que vão lhe amar para sempre e vão cuidar de você com muito amor e carinho e saiba que eu sua mamãe sempre estará aqui com você, espero que quando você tiver um pouco maior possa ler essa cartinha que eu escrevi com tanto amor, carinho e lágrimas. Com muito amor de todo o mundo: mamãe", escreveu.