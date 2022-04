Flay e Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2022 20:31

Rio - Flay não escondeu sua irritação, nesta segunda-feira (25), ao usar suas redes sociais para desmentir boatos de que teria brigado com Bianca Andrade. A polêmica teve início após a ex-participante do "BBB 20" fazer uma postagem no Twitter em que se dizia decepcionada com alguma pessoa próxima. No entanto, a cantora voltou ao site para esclarecer que não se referiu à ex-colega de confinamento na publicação da última sexta-feira.

“Gente, vou tirar meu precioso tempo para desmentir uma fake news que os haters de plantão (fãs encubados) estão inventando. Eu não estou brigada com Bianca, a mulher está ocupada profissionalmente e enfrentando um momento da vida pessoal delicado”, começou a artista. Vale lembrar que Bianca anunciou recentemente o fim do relacionamento com Fred, do Desimpedidos, com quem teve o pequeno Cris, de 9 meses.

Em seguida, Flay completou: "Eu não fiz os tuítes pra Bianca. Tenham um pouco de empatia caralh*, respeitem o momento das pessoas, ela obviamente me convidou pro Arpoador e todo mundo viu porque postei, vocês se passam demais tentando criar treta [...] e f*da-se que eu estou em Dubai", finalizou ela, que viajou aos Emirados Árabes Unidos com a também ex-BBB Gizelly Bicalho.

A confusão começou na última sexta-feira, quando Flay compartilhou um breve desabafo em seu Twitter e internautas levantaram suspeitas de que se tratasse de uma indireta para Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa. "É muito f*da se decepcionar com pessoas que sempre me avisaram do que são capazes e eu botei a p*rra da minha mão no fogo, sou uma trouxe mesmo, idiotona", escreveu a cantora, sem citar nomes.

Tenha um pouco de empatia caralho, respeitem o momento das pessoas, ela obviamente me convidou pro arpoador e todo mundo viu porque postei, vocês se passam demais tentando criar treta, eu fechei com o nosso camarote todos os dias que estive no RJ, e Foda-se que eu tô em Dubai Bjs — FLAY (@flaayoficial) April 25, 2022