Noiva de Babu Santana usou colar com o nome dele - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2022 17:59

Rio - Lívia Nascimento, noiva de Babu Santana, causou polêmica entre os internautas ao aparecer usando um colar com o nome do ator . A jornalista foi vista com o acessório em um camarote na Marques de Sapucaí, no qual o casal assistiu os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.