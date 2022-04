Lucy Alves foi desmascarada como Leoa no The Masked Singer Brasil - Revista Quem / Arquivo Pessoal

Lucy Alves foi desmascarada como Leoa no The Masked Singer BrasilRevista Quem / Arquivo Pessoal

Publicado 25/04/2022 15:08

Após ter sido revelada como a Leoa na segunda temporada do The Masked Singer Brasil, a cantora Lucy Alves conversou com a Revista Quem sobre seu novo álbum "Perigosíssima" e confirmou as suspeitas sobre sua orientação sexual. "Sou bissexual, e posso te falar que gosto de pessoas e me apaixono facilmente por pessoas que têm uma alma bonita" declarou na entrevista.

A questão surgiu logo depois da artista ter sido flagrada beijando a produtora Victoria Zanetti. Embora seja uma pessoa muito discreta no que compete sua vida pessoal, ela afirmou que sua bissexualidade nunca foi um segredo.

O seu novo álbum, que será lançado no dia 6 de maio e conta com oito faixas, exprime a visão de mundo de Lucy sobre relacionamentos e liberdade. "As canções de 'Perigosíssima' trazem um pouco da minha experiência, do que queria falar, de viver a minha vida do jeito que eu quero, bebendo, dançando, falando de relacionamentos modernos, de romence, é discurso muito meu. Na verdade, acho que é um discurso de nós, mulheres, nem é tão novidade. A mulher, no ano de 2022, tem esse discurso e essa postura, então é muito atual" salienta.

O ano de 2022 marca grandes novidades na vida da artista e um retorno aos palcos em grande estilo. Depois de ter ficado em terceiro lugar no realiaty The Masked Singer Brasil, ela se apresentará em setembro no Rock in Rio pela seunda vez. Já tem também uma turnê para o novo álbum programada para maio. Ademais, Lucy, que além de cantora e musicista também é atriz, será protagonista da nova série da Netflix, Só Se For Por Amor, ainda esse ano.

Lucy Alves ficou famosa ao participar do "The Voice Brasil", em 2013. Depois disso, ela participou de novelas na TV Globo como "Velho Chico" e "Amor de Mãe".