Ana Furtado e Boninho - Reprodução da internet

Ana Furtado e BoninhoReprodução da internet

Publicado 25/04/2022 18:38

Rio - Após curtir o Carnaval carioca direto da Sapucaí, Boninho usou suas redes sociais para se declarar para Ana Furtado. No Instagram, o diretor de variedades da TV Globo resgatou uma foto em que posa com a esposa em frente ao Arco do Triunfo, em Paris, e acrescentou uma legenda emocionante. Apaixonado, o Big Boss deixou claro que a declaração não estava relacionada a nenhuma data especial.

fotogaleria

"Hoje não é Dia do Beijo, não é TBT, Dia dos Namorados, Amigo ou qualquer data comemorativa. Então, é só mais um dia que eu posso dizer que te amo, que você é especial na minha vida. Que preciso de você a cada segundo. Que seguiremos juntos pra sempre, felizes, dançando, brincando. Eu preciso dizer que te amo", escreveu Boninho. "Te amo o infinito", reagiu a apresentadora, nos comentários da postagem.

Enquanto o "BBB 22" se encerra com a grande final nesta terça-feira, Boninho já se prepara para um novo desafio com a nova temporada de "No Limite", que estreia dia 03 de maio. Com apresentação de Fernando Fernandes, o programa terá 24 participantes anônimos, que serão revelados amanhã, após a exibição de "Pantanal". Os competidores entrarão na disputa pelo prêmio de R$ 500 mil em uma edição que promete ser a mais desafiadora da história do reality show.

Confira: