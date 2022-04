Jojo Todynho e MC Gui fazem as pazes - reprodução do instagram

Jojo Todynho e MC Gui fazem as pazesreprodução do instagram

Publicado 26/04/2022 10:31 | Atualizado 26/04/2022 10:36

Rio - Jojo Todynho e MC Gui marcaram presença na festa de Ludmilla, na noite desta segunda-feira (25) , e decidiram colocar um ponto final na briga entre eles. A cantora usou o Instagram Stories para anunciar que os dois conversaram e se desculparam, após trocarem várias farpas pelas redes sociais.

"A vida, muitas vezes, nos dá a oportunidade de resolver as coisas. Pessoalmente, o cara a cara é muito importante. Pedi desculpa ao Guilherme, ele me pediu desculpa. Está tudo certo. Acabou história, acabou hate [ódio], assunto zerado e encerrado", começou Jojo.

Em seguida, ela perguntou a MC Gui. "Está tudo de boa?". "Tudo certo, graças a Deus", respondeu o artista. "Me desculpa, mais uma vez", pediu ela. "Quem sou eu para não desculpar. Estamos juntos. Também peço desculpas a todos que se sentiram constrangidos", afirmou o funkeiro. "Está tudo certo, então assunto encerrado. Vida que segue. Sucesso para você, sucesso na sua caminhada", comentou Jojo.

Quando saiu do confinamento, MC Gui soube da briga dos dois e entrou na treta. "Como sempre [ela me alfinetando]. Quando aconteceu a minha situação há dois anos, ela foi uma pessoa que me alfinetou muito. Falar de longe é fácil, mais uma vez: eu quero ver [ela falar na cara]", provocou o músico. Sem papas na língua, a funkeira rebateu: "Eu falo de longe e, se eu tiver oportunidade, falo na cara também".