Ludmilla comemora aniversário cercada de famosos e ex-BBBs

Rio - A cantora Ludmilla comemorou seu aniversário de 27 anos com um festão na noite desta segunda-feira. O evento teve como tema "Uma Noite na Jamaica" e contou com a presença de vários famosos, entre eles muitos ex-BBBs que participaram do "BBB 22" ao lado de Brunna Gonçalves, mulher da cantora.

Pedro Scooby chegou acompanhado pela mulher, Cintia Diecker. Laís Caldas e Gustavo Marsengo também não se desgrudaram e trocaram um beijão na frente dos fotógrafos. Os ex-BBBs Vyni, Larissa, Tiago Abravanel, Linn da Quebrada, Bárbara, Maria, entre outros, também se divertiram na festa.

Larissa Manoela chegou ao local acompanhada pelo amigo Jean Paulo Campos. Os dois são amigos desde que interpretaram, respectivamente, Maria Joaquina e Cirilo na versão brasileira de "Carrossel". João Guilherme, ex-namorado da atriz, também esteve na festa.

Relatar erro