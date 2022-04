Paulo Gustavo e a irmã Ju Amaral - Reprodução

Publicado 26/04/2022 22:32

Rio - Enquanto a Acadêmicos do Grande Rio comemora seu primeiro título no Grupo Especial do Carnaval carioca, a São Clemente enfrenta o rebaixamento para a Série Ouro . Com samba-enredo em homenagem ao ator Paulo Gustavo, a escola de samba teve a pontuação mais baixa entre as doze agremiações, com 263.7 pontos. No entanto, a irmã do humorista, Ju Amaral, não se abalou e usou suas redes sociais, nesta terça-feira (26), para celebrar a memória do comediante.

"O Carnaval é a maior festa do mundo, a mais alegre, a mais brasileira. Meu irmão é sobre isso: felicidade, riso, bom humor e brilho. Brilhou na terra e na São Clemente. Ver sua vida celebrada na festa mais linda foi uma honra pra nossa família e temos certeza que meu irmão ficou feliz de ser lembrado nesse momento de alegria. E é assim que ele sempre será lembrado", declarou na legenda de postagem feita no Instagram.

Em seguida, Ju completou a publicação com agradecimentos à Amarela e Preta de Botafogo pelo enredo "Minha Vida é uma Peça", que a agremiação levou para a Marquês de Sapucaí na madrugada do último sábado. "Muito obrigada a todos da São Clemente, que se dedicaram durante meses para montar o espetáculo que apresentamos no último fim de semana, e a todos os fãs do Brasil que cantaram com a gente: 'Paulo Gustavo para sempre'", escreveu ela, que ainda parabenizou as demais escolas de samba.

Enquanto isso, a mãe do ator, dona Déa Lucia, fez um simples agradecimento à agremiação em seus Stories do Instagram. Ela republicou um vídeo de outro internauta que relembrou a passagem de Déa Lucia pela Avenida e escreveu: "Obrigada, São Clemente". Até o momento, Thales Bretas, com quem Paulo Gustavo era casado e teve dois filhos, não se pronunciou sobre o rebaixamento da escola de samba após a homenagem ao artista.

