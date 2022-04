Evandro Santo - Reprodução

Publicado 26/04/2022 15:07

Rio - Evandro Santo, de 47 anos, usou o Instagram, nesta terça-feira, para anunciar o falecimento de sua mãe, Helena Santos. Internado em uma clínica de reabilitação, o ex-integrante do Pânico ainda revelou que cumpriu uma promessa que fez para sua mãe.

"Hoje completo um ano de recuperação, um ano limpo... E minha mãe acaba de falecer. E eu falei pra ela, que ela me veria limpo, antes de ir. Eu só sei que preciso continuar e batalhar pela causa, como ela queria. Porque minha mãe me criou para ser um ser a mais. E para ela vai toda a gratidão pelo seer humano que sou", escreveu.

Através dos comentários, Evandro recebeu o apoio dos amigos e fãs. "Sinto muito querido Evandro. Com certeza ela partiu feliz de ver o ser humano que ela criou com tanta força e poder de transformação. Que você siga firme enfrentando suas lutas. Deus guarda um lugar pra vocês se encontrarem novamente e saiba que quando precisar dela, ela estará dentro do seu coração, vivendo por você e te dando forças!", comentou Eduardo Surita, filho de Emílio Surita. "Meus sentimentos. Que Deus lhe dê força pra continuar na luta e conforte seu coração", disse um seguidor do humorista.