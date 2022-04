Fafá de Belém emagrece 11kg - reprodução do instagram

26/04/2022

Rio - Fafá de Belém, de 65 anos, falou sobre seu processo de emagrecimento através de uma postagem no Instagram, nesta segunda-feira (25). A cantora revelou que perdeu 11kg em apenas dois meses.

"Com dois meses de tratamento já eliminei 11 quilos! Estou me sentindo mais leve, feliz com as roupas que visto e me acho cada vez mais linda e mais saudável", afirmou a cantora.

Os internautas elogiaram as novas curvas de Fafá. "Está arrasando", opinou um. "Está um luxo só!", comentou outro. "Super linda e com um astral radiante", destacou um terceiro.